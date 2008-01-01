Хоккеисты "Торпедо" победили клуб из системы "Барыса" на старте чемпионата Казахстана

Хоккейный клуб "Торпедо"
(Усть-Каменогорск) оказался сильнее "Снежных Барсов"
(Нур-Султан) в стартовом матче чемпионата Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "торпедовцев".
Напомним, что "Торпедо" этот сезон проводит в чемпионате Казахстана, так как клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли карагандинская "Сарыарка" и столичный "Номад", а "Снежные Барсы", входящие в структуру "Барыса", покинули МХЛ.