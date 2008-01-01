Хоккеисты "Торпедо" победили клуб из системы "Барыса" на старте чемпионата Казахстана

Ранее команда снялась с ВХЛ.

Фото: ХК "Торпедо"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 19:31
Хоккейный клуб "Торпедо" (Усть-Каменогорск) оказался сильнее "Снежных Барсов" (Нур-Султан) в стартовом матче чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "торпедовцев".

Напомним, что "Торпедо" этот сезон проводит в чемпионате Казахстана, так как клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли карагандинская "Сарыарка" и столичный "Номад", а "Снежные Барсы", входящие в структуру "Барыса", покинули МХЛ.
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Хоккей Чемпионат Казахстана по хоккею Торпедо УК ХК Снежные Барсы
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 19:31
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