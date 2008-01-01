"Номад" отыгрался со счета 2:4, но в серии буллитов проиграл первый матч нового сезона после ухода из ВХЛ

Столичный "Номад"
уступил усть-каменогорскому "Алтаю-Торпедо"
на старте чемпионата Казахстана по хоккею
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи, прошедшей в Караганде, завершилось со счетом 4:4, в овертайме стороны также не выявили сильнейшего, а вот в серии буллитов успех праздновали восточноказахстанцы - 5:4.
Стоит отметить, что астанчане в ходе поединка уступали 2:4, но в конце концов сумели перевести игру в овертайм.
В составе победителей отличились Никита Колобов (7-я минута), Дмитрий Белохонов (24-я), Ян Хоменко (43-я), Павел Скуматов (46-я) и Максим Худяков, забросивший решающую шайбу в серии буллитов. У проигравших голами отметились Мадияр Ибрайбеков (2-я), Захар Пархоменко (14-я), Ярослав Евдокимов (49-я) и Валерий Орехов (60-я).
Напомним, что "Номад" этот сезон проводит в чемпионате Казахстана. Столичный клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли карагандинская "Сарыарка" и усть-каменогорское "Торпедо", а "Снежные Барсы" - из МХЛ.