Воспитанник "Авангарда" с опытом в игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Также он дважды брал Кубок Харламова.

Фото: ХК "Авангард"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 19:15
Воспитанник омского "Авангарда" Олег Шилин перешел в "Сарыарку", сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Большую часть своей карьеры голкипер провел в системе "Авангарда", дважды став обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды "Омские ястребы".

В Высшей хоккейной лиге выступал за "Ермак" (Ангарск), "Сокол" (Красноярск), "Югру" (Ханты-Мансийск) и ТХК (Тверь). С ТХК стал бронзовым призером ВХЛ. В Континентальной лиге провел более 30 матчей в составе "Авангарда".

Напомним, "Сарыарка" в этом сезоне выступит в чемпионате Казахстана, карагандинский клуб снялся из ВХЛ из-за ситуации с пандемией.
Метки:
Авангард Сарыарка КХЛ
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 19:15
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