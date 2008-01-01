Воспитанник "Авангарда" с опытом в игры в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Воспитанник омского "Авангарда" Олег Шилин
перешел в "Сарыарку"
, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.
Большую часть своей карьеры голкипер провел в системе "Авангарда", дважды став обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды "Омские ястребы".
В Высшей хоккейной лиге выступал за "Ермак" (Ангарск), "Сокол" (Красноярск), "Югру" (Ханты-Мансийск) и ТХК (Тверь). С ТХК стал бронзовым призером ВХЛ. В Континентальной лиге провел более 30 матчей в составе "Авангарда".
Напомним, "Сарыарка" в этом сезоне выступит в чемпионате Казахстана, карагандинский клуб снялся из ВХЛ из-за ситуации с пандемией.