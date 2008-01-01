"Мы наделали много шума в России". "Сарыарка" представила амбициозный ролик перед стартом в чемпионате Казахстана

ХК "Сарыарка" представил промо-ролик к сезону-2020/21, который проведет в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за пандемии коронавируса команда была вынуждена отказаться от выступления в Высшей хоккейной лиге России (ВХЛ). Теперь же у нее серьезные амбиции во внутреннем первенстве.

"Мы наделали много шума в хоккейном мире России. И теперь мы вернулись, чтобы пошуметь во внутреннем чемпионате", - говорится в ролике "Сарыарки".

Напомним, что старт чемпионата Казахстана, который изначально был запланирован на 19 сентября, был отложен в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде.