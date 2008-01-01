"Сарыарка" рассталась с экс-хоккеистом "Барыса" и сборной Казахстана

Также клуб покинул российский форвард.

Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 12:21
Бывший защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Артемий Лакиза покинул "Сарыарку", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Лакиза, который только летом переходил в "Сарыарку", выступал в системе "Барыса" с 2007 по 2019 год. Всего в КХЛ провел 129 игр, записав в актив девять (2+7) очков.

Также карагандинская команда рассталась с российским нападающим Александром Щербина, выступавшим в предыдущем сезоне за узбекистанский "Хумо", в котором был капитаном команды. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, а в 11 встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. 

Отметим, что "Сарыарка" снялась с Высшей хоккейной лиги и нынешний сезон проведет в чемпионате Казахстана. 
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ Сарыарка Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 12:21
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