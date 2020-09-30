"Сарыарка" рассталась с экс-хоккеистом "Барыса" и сборной Казахстана

Бывший защитник "Барыса"
и сборной Казахстана по хоккею Артемий Лакиза
покинул "Сарыарку"
, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Лакиза, который только летом переходил
в "Сарыарку", выступал в системе "Барыса" с 2007 по 2019 год. Всего в КХЛ провел 129 игр, записав в актив девять (2+7) очков.
Также карагандинская команда рассталась с российским нападающим Александром Щербина
, выступавшим в предыдущем сезоне за узбекистанский "Хумо", в котором был капитаном команды. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 33 матча и набрал 15 (9+6) очков, а в 11 встречах плей-офф отметился одной результативной передачей.
Отметим, что "Сарыарка" снялась
с Высшей хоккейной лиги и нынешний сезон проведет в чемпионате Казахстана.
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