"Сарыарка" рассталась с новым тренером и назвала временного преемника

Сезон должен был стартовать 19 сентября.

Руслан Сулейманов. Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 20:18
ХК "Сарыарка" расстался с главным тренером Русланом Сулеймановым, сообщает пресс-служба карагандинского клуба. 

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя о сотрудничестве было объявлено в мае.

"ХК "Сарыарка" благодарит Руслана Мухаметханафовича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!" - говорится в сообщении команды.

Исполняющим обязанности главного тренера "Сарыарки" назначен Евгений Королев.

Напомним, что "Сарыарка" этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо", а "Снежные Барсы" - из МХЛ.

Национальный чемпионат должен был стартовать 19 сентября, но из-за коронавируса начало сезона перенесено на более поздний срок.
Метки:
Хоккей Сарыарка Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 20:18
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