"Сарыарка" рассталась с новым тренером и назвала временного преемника

ХК "Сарыарка"
расстался с главным тренером Русланом Сулеймановым
, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, хотя о сотрудничестве было
объявлено в мае.
"ХК "Сарыарка" благодарит Руслана Мухаметханафовича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!" - говорится в сообщении команды.
Исполняющим обязанности главного тренера "Сарыарки" назначен Евгений Королев
.
Напомним, что "Сарыарка" этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо", а "Снежные Барсы" - из МХЛ.
Национальный чемпионат должен был стартовать 19 сентября, но из-за коронавируса начало сезона перенесено на более поздний срок.