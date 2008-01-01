Старт чемпионата Казахстана по хоккею перенесен. Всему виной "Барыс"

Турнир должен был стартовать 19 сентября.

Фото: vk.com/kazakhstanhockey
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Вчера 23:15
Старт чемпионата Казахстана по хоккею среди мужских команд переносится на более поздний срок, сообщает пресс-служба КФХ.

Такое решение принято в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде. Ранее стало известно о вспышке коронавируса в "Барысе". Команда отправилась на карантин, а КХЛ перенесла матчи с ее участием.

Напомним, что чемпионат Казахстана должен был стартовать 19 сентября.

"Решение о дате возможного начала чемпионата будет приниматься на следующем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. После объявления даты старта будет представлен обновленный календарь первенства", - говорится в сообщении.

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Барыс в КХЛ Коронавирус Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Вчера 23:15
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