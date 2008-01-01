Старт чемпионата Казахстана по хоккею перенесен. Всему виной "Барыс"

Старт чемпионата Казахстана по хоккею среди мужских команд переносится на более поздний срок, сообщает пресс-служба
КФХ.
Такое решение принято в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде. Ранее стало известно о вспышке коронавируса в "Барысе"
. Команда отправилась на карантин
, а КХЛ перенесла
матчи с ее участием.
Напомним, что чемпионат Казахстана должен был стартовать 19 сентября.
"Решение о дате возможного начала чемпионата будет приниматься на следующем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. После объявления даты старта будет представлен обновленный календарь первенства", - говорится в сообщении.