Форвард с опытом игры за сборную и в КХЛ перешел в казахстанский клуб

Хоккеистом кокшетауского клуба "Арлан"
стал экс-форвард сборной Беларуси и минского "Динамо", обладатель Кубка Президента Сергей Демагин
, сообщает Hockey.by
.
В КХЛ помимо "Динамо" опытный нападающий выступал за "Нефтехимик", "Югру", "Автомобилист", "Торпедо", "Северсталь" и "Ладу". В общей сложности за девять сезонов в лиге он набрал 133 (76+57) очка в 330 матчах.
Демагин защищал цвета сборной Беларуси на пяти чемпионатах мира, где заработал 7 (6+1) баллов в 26 играх. Также в активе Сергея выступление за национальную команду на Олимпийских играх в Ванкувере.
В прошлом сезоне Демагин играл в чемпионате Казахстана. В 40 матчах за "Алматы" на счету 34-летнего форварда 28 (15+13) очков.
Не так давно "Арлан" был на грани закрытия, но, в конце концов, было
принято решение, что команда примет участие в чемпионате Казахстана, который стартует 19 сентября.