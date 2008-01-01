Казахстанский клуб подписал двух новичков и взял еще одного хоккеиста на просмотр

Состав карагандинской "Сарыарки"
пополнили три хоккеиста, сообщает пресс-служба
клуба.
Это Никита Холкин
, Олег Мисюль
и Егор Дорофеев
.
Холкин взят на просмотр, в минувшем сезоне он выступал за финский клуб "Ласер".
Мисюль ранее играл за самарский клуб "ЦСК ВВС", контракт с ним подписан на один сезон.
Дорофеев перешел из команды "Южный Урал" (Орск), с ним также заключено соглашение на один сезон.
Напомним, что "Сарыарка" этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо", а "Снежные Барсы" - из МХЛ.