Казахстанский клуб подписал двух новичков и взял еще одного хоккеиста на просмотр

Нынешний сезон команда проведет в национальном чемпионате.

Егор Дорофеев. Фото: orsk-hockey.ru©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 16:31
Состав карагандинской "Сарыарки" пополнили три хоккеиста, сообщает пресс-служба клуба.

Это Никита Холкин, Олег Мисюль и Егор Дорофеев.

Холкин взят на просмотр, в минувшем сезоне он выступал за финский клуб "Ласер".

Мисюль ранее играл за самарский клуб "ЦСК ВВС", контракт с ним подписан на один сезон.

Дорофеев перешел из команды "Южный Урал" (Орск), с ним также заключено соглашение на один сезон.

Напомним, что "Сарыарка" этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо", а "Снежные Барсы" - из МХЛ.
Метки:
Хоккей Сарыарка Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 16:31
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