Чемпион Казахстана по хоккею оказался на грани закрытия

Почти за две недели до старта нового сезона "Арлан"
до сих пор не решил вопрос с финансированием, сообщает "Шайба.kz
". Теперь кокшетауский клуб находится на грани закрытия.
Недавно прошел очередной, уже четвертый по счету конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды. Тендер снова признан несостоявшимся.
Кокшетауские болельщики обратились с просьбой о помощи к президенту КФХ и премьер-министру Казахстана Аскару Узакпаевичу Мамину, акиму Акмолинской области Ермеку Боранбаевичу Маржикпаеву и генеральному директору КФХ Глебу Геннадьевичу Каратаеву. Однако ситуация так и осталась неразрешенной.
Напомним, в 2018 году "Арлан" впервые в истории казахстанского хоккея выиграл
Континентальный кубок. В том же сезоне кокшетауский коллектив стал чемпионом Казахстана.