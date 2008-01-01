Чемпион Казахстана по хоккею оказался на грани закрытия

Клуб до сих пор не решил вопрос с финансированием.

Фото: ХК "Арлан"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Вчера 23:42
Почти за две недели до старта нового сезона "Арлан" до сих пор не решил вопрос с финансированием, сообщает "Шайба.kz". Теперь кокшетауский клуб находится на грани закрытия.

Недавно прошел очередной, уже четвертый по счету конкурс государственных закупок на обслуживание хоккейной команды. Тендер снова признан несостоявшимся.

Кокшетауские болельщики обратились с просьбой о помощи к президенту КФХ и премьер-министру Казахстана Аскару Узакпаевичу Мамину, акиму Акмолинской области Ермеку Боранбаевичу Маржикпаеву и генеральному директору КФХ Глебу Геннадьевичу Каратаеву. Однако ситуация так и осталась неразрешенной.

Напомним, в 2018 году "Арлан" впервые в истории казахстанского хоккея выиграл Континентальный кубок. В том же сезоне кокшетауский коллектив стал чемпионом Казахстана.
Метки:
Арлан ХК Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Вчера 23:42
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