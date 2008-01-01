Экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана определился с новым клубом

В системе столичного клуба он был шесть лет.

Дмитрий Мальгин. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:32
Бывший вратарь "Барыса" и сборной Казахстана Дмитрий Мальгин продолжит карьеру в "Актобе". Об этом сообщает "Шайба.kz".

В прошлом сезоне 33-летний голкипер выступал за "Алматы", в составе которого сыграл 27 матчей, коэффициент надежности - 2.18, процент отраженных бросков - 91.6.

32-летний Мальгин перешел в "Алматы" прошлым летом из "Барыса", в системе которого выступал с 2013-го. Хоккеист провел в КХЛ шесть игр, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска.

Также в карьере воспитанника Усть-Каменогорска были "Арлан", "Сарыарка", "Иртыш" и родное "Торпедо". В составе "Номада" он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. Также в его активе еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с "Иртышом".
Метки:
Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею Алматы ХК Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:32
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