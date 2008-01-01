Экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана определился с новым клубом

Бывший вратарь "Барыса"
и сборной Казахстана Дмитрий Мальгин
продолжит карьеру в "Актобе"
. Об этом сообщает "Шайба.kz
".
В прошлом сезоне 33-летний голкипер выступал за "Алматы", в составе которого сыграл 27 матчей, коэффициент надежности - 2.18, процент отраженных бросков - 91.6.
32-летний Мальгин перешел в "Алматы" прошлым летом из "Барыса", в системе которого выступал с 2013-го. Хоккеист провел в КХЛ шесть игр, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска.
Также в карьере воспитанника Усть-Каменогорска были "Арлан", "Сарыарка", "Иртыш" и родное "Торпедо". В составе "Номада" он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. Также в его активе еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с "Иртышом".