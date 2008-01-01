Хоккеисты "Торпедо" после матчей с "Барысом" победили "Сарыарку"

Две шайбы случились в большинстве.

Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Вчера 23:51
Усть-каменогорское "Торпедо" победило "Сарыарку" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Караганде завершилась со счетом 2:1 по итогам серии буллитов. В основное время команды обменялись шайбами в большинстве: у "Сарыарки" на 28-й минуте забил латвийский защитник Эдгарс Сиксна, а у "Торпедо" на 48-й - российский нападающий Матвей Тымченко. В серии буллитов решающим стал точный бросок казахстанского форварда Кирилла Савицкого





Полный матч:



Ранее "Торпедо" провело два матча против "Барыса". В первой игре усть-каменогорцы победили в овертайме - 2:1, а во второй уступили в основное время - 4:6. 

Теперь два матча с "Барысом" в Нур-Султане проведет "Сарыарка". Встреча 27 августа начнется в 19:00 по столичному времени, а 29 августа - в 17:00. 

Предстоящий сезон "Сарыарка" и "Торпедо" проведут в чемпионате Казахстана. Из-за пандемии коронавируса клубы были вынуждены сняться с российской ВХЛ. 
Метки:
Сарыарка Торпедо УК ХК Барыс в КХЛ КХЛ Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Вчера 23:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»