Хоккеисты "Торпедо" после матчей с "Барысом" победили "Сарыарку"

Усть-каменогорское "Торпедо
" победило "Сарыарку
" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра в Караганде завершилась со счетом 2:1 по итогам серии буллитов. В основное время команды обменялись шайбами в большинстве: у "Сарыарки" на 28-й минуте забил латвийский защитник Эдгарс Сиксна
, а у "Торпедо" на 48-й - российский нападающий Матвей Тымченко
. В серии буллитов решающим стал точный бросок казахстанского форварда Кирилла Савицкого
.
Полный матч
:
Ранее "Торпедо" провело два матча против "Барыса
". В первой игре усть-каменогорцы победили
в овертайме - 2:1, а во второй уступили
в основное время - 4:6.
Теперь два матча с "Барысом" в Нур-Султане проведет "Сарыарка". Встреча 27 августа начнется в 19:00 по столичному времени, а 29 августа - в 17:00.
Предстоящий сезон "Сарыарка" и "Торпедо" проведут в чемпионате Казахстана. Из-за пандемии коронавируса клубы были вынуждены сняться с российской ВХЛ.