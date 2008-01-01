Фарм-клуб "Барыс" подписал нападающих с опытом игры в ВХЛ

Следующий сезон команда проведет в чемпионате Казахстана.

Фото: ХК "Номад"

Нападающие Андрей Яковлев и Андрей Рунов остались в "Номаде", сообщает официальный сайт клуба. Оба хоккеиста заключили однолетние контракты.



Яковлев играет за "кочевников" с 2015 года. В сезоне-2019/20 центральный нападающий провел в ВХЛ 37 встреч и записал в свой актив 14 (7+7) очков.



Рунов перешел в "Номад" в 2018 году. В прошлом сезоне он сыграл в ВХЛ 38 матчей, в которых отметился пять (1+4) результативными баллами.



Напомним, "Номад" снялся с ВХЛ из-за ситуации с пандемией. Следующий сезон фарм-клуб "Барыса" проведет в чемпионате Казахстана.