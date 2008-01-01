Экс-хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошлом сезоне он набрал 34 очка в 57 матчах.

Максим Волков. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 08:51
Бывший нападающий сборной Казахстана Максим Волков перешел в украинский "Кременчук", сообщает "Шайба.kz".

В прошлом сезоне 35-летний хоккеист выступал за "Иртыш". В регулярном чемпионате Казахстана он провел 57 матчей и набрал 34 (10+24) очка, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.

В апреле 2018 года форвард сыграл за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе в Будапеште. Также игрок защищал цвета таких клубов, как "Кулагер", "Арыстан", "Арлан", "Астана", "Сарыарка", "Казахмыс" и "Газовик".

Ранее в херсонский "Днепр" перебрался воспитанник Усть-Каменогорска Евгений Гасников.
Метки:
Сборная РК по хоккею Украина Иртыш ХК
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 08:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»