Экс-хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший нападающий сборной Казахстана Максим Волков
перешел в украинский "Кременчук", сообщает "Шайба.kz
".
В прошлом сезоне 35-летний хоккеист выступал за "Иртыш". В регулярном чемпионате Казахстана он провел 57 матчей и набрал 34 (10+24) очка, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.
В апреле 2018 года форвард сыграл за сборную Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе в Будапеште. Также игрок защищал цвета таких клубов, как "Кулагер", "Арыстан", "Арлан", "Астана", "Сарыарка", "Казахмыс" и "Газовик".
Ранее в херсонский "Днепр" перебрался воспитанник Усть-Каменогорска Евгений Гасников
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