Форвард сборной Казахстана покинул систему "Барыса" и нашел новый клуб

Нападающий Михаил Рахманов
покинул "Номад"
и продолжит карьеру в карагандинской "Сарыарке"
. Об этом сообщает "Шайба.kz
".
В прошлом сезоне 28-летний воспитанник Усть-Каменогорска играл за "Арлан". В составе кокшетауской команды он провел 60 матчей и набрал 47 (20+27) очков.
Рахманов с 2012 по 2015 год выступал за "Барыс"
. Всего в КХЛ провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка. В его активе - выступления в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде. Также в его карьере были "Алматы", "Иртыш", "Торпедо" и "Алтай-Торпедо".
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Напомним, что "Сарыарка" этот сезон проведет в чемпионате Казахстана. Карагандинский клуб снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией. По этой же причине из ВХЛ ушли "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо"
, а "Снежные Барсы" - из МХЛ.