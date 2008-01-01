Матчи "Барыса" с "Торпедо" и "Сарыаркой" покажут в прямом эфире

"Барыс"
в ходе подготовки к новому сезону в КХЛ
проведет несколько товарищеских матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Столичный клуб дважды сыграет с устькаменогорским "Торпедо"
- 21 и 23 августа. Первая игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, вторая - в 13:00.
Также "Барыс" ожидают два спарринга с "Сарыаркой"
, а именно 27 и 29 августа. Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.
Все игры покажут в прямом эфире. Ссылки на трансляции будут доступны ближе к событиям.
Отметим, что ХК "Торпедо" уже объявил
состав на предстоящие игры. Нынешний сезон команда отыграет
в чемпионате Казахстана.