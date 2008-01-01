Матчи "Барыса" с "Торпедо" и "Сарыаркой" покажут в прямом эфире

Один из клубов уже объявил состав на игры.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 14:32
"Барыс" в ходе подготовки к новому сезону в КХЛ проведет несколько товарищеских матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб дважды сыграет с устькаменогорским "Торпедо" - 21 и 23 августа. Первая игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, вторая - в 13:00.

Также "Барыс" ожидают два спарринга с "Сарыаркой", а именно 27 и 29 августа. Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.

Все игры покажут в прямом эфире. Ссылки на трансляции будут доступны ближе к событиям.

Отметим, что ХК "Торпедо" уже объявил состав на предстоящие игры. Нынешний сезон команда отыграет в чемпионате Казахстана.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо УК ХК Сарыарка
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 14:32
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