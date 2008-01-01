Казахстанский клуб продал хоккеиста с опытом игры в КХЛ

Нападающий устькаменогорского "Торпедо" Владимир Пешехонов
проведет следующий сезон в ВХЛ в составе "Нефтяника"
, сообщает пресс-служба
казахстанского клуба.
Команда из Альметьевска получила права на хоккеиста за денежную компенсацию.
Пешехонов является воспитанником московских "Крыльев Советов". Имеет опыт игры в КХЛ ("Сибирь", ЦСКА, "Атлант", "Спартак") - 82 игры, 11 (5+6) очков. В ВХЛ защищал цвета "Дизеля" и "Звезды" - 247 игр, 127 (53+74) очков.
Напомним, ранее "Торпедо", "Номад" и "Сарыарка" были вынуждены сняться
с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причине "Снежные Барсы" ушли из МХЛ.