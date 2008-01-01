Казахстанский клуб продал хоккеиста с опытом игры в КХЛ

Он является воспитанником московских "Крыльев Советов".

Владимир Пешехонов. Фото: ХК "Нефтяник"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 09:57
Нападающий устькаменогорского "Торпедо" Владимир Пешехонов проведет следующий сезон в ВХЛ в составе "Нефтяника", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Команда из Альметьевска получила права на хоккеиста за денежную компенсацию.

Пешехонов является воспитанником московских "Крыльев Советов". Имеет опыт игры в КХЛ ("Сибирь", ЦСКА, "Атлант", "Спартак") - 82 игры, 11 (5+6) очков. В ВХЛ защищал цвета "Дизеля" и "Звезды" - 247 игр, 127 (53+74) очков.

Напомним, ранее "Торпедо", "Номад" и "Сарыарка" были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причине "Снежные Барсы" ушли из МХЛ.
Метки:
Хоккей Торпедо УК ХК Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 09:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»