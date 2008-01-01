"Торпедо" объявило состав на матчи с "Барысом"

Устькаменогорское "Торпедо"
отправилось в Нур-Султан, где 21 и 23 августа проведет два контрольных матча с "Барысом"
, сообщает "Шайба.kz"
.
"Торпедо" планирует сыграть следующим составом:
вратари - Максим Сидоров, Владислав Нурек;
защитники - Александр Угольников, Александр Юксеев, Данияр Каиров, Адиль Бекетаев, Дмитрий Стулов, Семен Богачонок, Андрей Виноградов, Эдуард Михайлов, Владимир Ершов, Таир Мухтаров;
нападающие - Александр Шин, Александр Мерескин, Александр Архипов, Дмитрий Гренц, Никита Сироткин, Матвей Тымченко, Иван Кучин, Кирилл Савицкий, Стас Петросян, Андрей Караваев, Диас Тютюньков, Евгений Бабушкин, Никита Линник.
Отметим, что "Торпедо" пропустит
следующий сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда будет выступать в чемпионате Казахстана.