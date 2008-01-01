Узбекский клуб отказался от участия в чемпионате Казахстана по хоккею

Ранее команда снялась из ВХЛ.

Фото: shaiba.kz
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:40
Ташкентский "Хумо" объявил об отказе от участия в чемпионате Казахстана по хоккею, сообщает "Шайба.kz".

Такое решение связано со сложностями при пересечении границ между странами, а также с эпидемиологической ситуацией.

Ранее об уходе из чемпионата объявила "Астана". В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне "Астана" входила в систему "Барыса".

Напомним, в апреле "Хумо" покинул Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что в следующем сезоне клуб из Ташкента будет выступать в чемпионате Казахстана. Ранее в турнир перешли "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", которые также снялись с ВХЛ из-за закрытия границ с Россией.

Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал "Хумо-2". Команда заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.
Метки:
Чемпионат Казахстана по хоккею Узбекистан
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:40
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