Узбекский клуб отказался от участия в чемпионате Казахстана по хоккею

Ташкентский "Хумо"
объявил об отказе от участия в чемпионате Казахстана по хоккею, сообщает "Шайба.kz
".
Такое решение связано со сложностями при пересечении границ между странами, а также с эпидемиологической ситуацией.
Ранее об уходе из чемпионата объявила
"Астана". В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне "Астана" входила в систему "Барыса".
Напомним, в апреле "Хумо" покинул Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.
Ожидалось, что в следующем сезоне клуб из Ташкента будет выступать в чемпионате Казахстана. Ранее в турнир перешли
"Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", которые также снялись с ВХЛ из-за закрытия границ с Россией.
Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал "Хумо-2". Команда заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.