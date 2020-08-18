Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Братины и нападающего с опытом игры в КХЛ

Нападающий Александр Мерескин
и защитник Александр Юксеев
подписали новые контракты с "Торпедо"
, сообщает пресс-служба команды.
Усть-каменогорский клуб решил переподписать соглашения с хоккеистами в связи с выходом из состава ВХЛ и участием в чемпионате Казахстана.
Помимо "Торпедо", "Сарыарка" и "Номад" пропустят сезон ВХЛ в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.
Для "Торпедо" важно сохранить боеспособный состав, чтобы в сезоне-2020/21 претендовать на "золото" чемпионата и через год вернуться в ВХЛ.
В сезоне-2019/20 Юксеев выступал в составе новокузнецкого "Металлурга" (49 матчей, 7+12, показатель полезности "+9"). За свою карьеру он также выступал в составе "Авангарда", ХК ВМФ, "Амура", "Автомобилиста", "Сарыарки", "СКА-Невы".
Всего в чемпионатах ВХЛ и плей-офф Юксеев сыграл в 421 матче (37 шайб + 124 голевые передачи). В 2014 году в составе карагандинской "Сарыарки" Юксеев выиграл Кубок Братины. В сезонах-2014/15 и 2018/19 становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Лучший защитник ВХЛ по итогам сезона-2015/16.
Мерескин в прошедшем сезоне выступал за "Адмирал", который пропустит следующий чемпионат КХЛ из-за финансовых причин, вызванных пандемией коронавируса. На счету форварда десять (5+5) очков в 53 матчах.
32-летний Мерескин также выступал за "Северсталь", "Сочи", "Спартак", "Салават Юлаев", новокузнецкий "Металлург" и "Ладу". Всего в КХЛ воспитанник ЦСКА провел 371 матч и набрал 101 (50+51) очко.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!