Защитник Александр Угольников
передумал уходить из усть-каменогорского "Торпедо
", сообщает "Шайба.kz
".
Российский хоккеист подписал с клубом новый контракт с увеличением зарплаты. В августе "Торпедо" объявило
о снятии со следующего сезона ВХЛ и переходе в чемпионате Казахстана.
31-летний Угольников в прошлом сезоне провел 28 матчей в КХЛ за "Адмирал" и набрал два (1+1) очка. Также в лиге он выступал за "Югру". Всего в 241 матче КХЛ воспитанник омского хоккея набрал 52 (23+29) очка.
Для Угольникова "Торпедо" стало вторым казахстанским клубом в карьере. В сезоне 2014/15 он играл за карагандинскую "Сарыарку".