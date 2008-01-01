Хоккеист со 132 матчами в КХЛ покинул казахстанский клуб

Российский вратарь Владимир Сохатский
покинул "Сарыарку
" после ухода карагандинского клуба из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в чемпионат Казахстана.
Карьеру 30-летний Сохатский продолжит в "Югре
". В "Сарыарку" он перешел в мае и не успел провести ни одной игры.
В прошлом сезоне Сохатский выступал за "Торос", за который провел 42 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и семь игр в плей-офф. В КХЛ Сохатский с 2013 по 2019 год выступал за "Салават Юлаев" и "Автомобилист" - всего в лиге на его счету 132 матча.
Напомним, что вместе с "Сарыаркой" ВХЛ покинули
усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
" - фарм-клуб "Барыса
". Клубы не смогут играть в российской лиге из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.