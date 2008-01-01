"Астана" из системы "Барыса" объявила об уходе из чемпионата Казахстана по хоккею

Клуб не дожил до 10-летнего юбилея.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 18:40
Столичная "Астана" не сыграет в следующем сезоне чемпионате Казахстана. Об этом объявила пресс-служба клуба. 

В июне сообщалось о финансовых проблемах "Астаны". В прошедшем сезоне клуб входил в систему "Барыса". 

"Новости таковы, что "Астана" не примет участие в новом хоккейном сезоне. Спасибо всем, кто внес частичку себя в наш любимый клуб. Спасибо нашим болельщикам, игрокам, руководству. Надеемся, еще встретимся", - сказано в заявлении клуба в Instagram

Хоккейная "Астана" создана в 2011 году акиматом столицы. В ее структуру входят детская школа, молодежная и взрослые команды. Последние пять лет за "Астану" в основном выступают местные хоккеисты, многие из которых - воспитанники столичного хоккея. В прошедшем сезоне клуб занял последнее, 11-е, место. 

Ранее стало известно, что из ВХЛ в чемпионат Казахстана перешли "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", а из МХЛ - "Снежные Барсы". Решение связано с ситуацией с коронавирусом. 

Таким образом, "Барыс" в чемпионате Казахстана будет представлен только "Номадом" и "Снежными Барсами". 
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Сегодня 18:40
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