"Астана" из системы "Барыса" объявила об уходе из чемпионата Казахстана по хоккею

Столичная "Астана
" не сыграет в следующем сезоне чемпионате Казахстана
. Об этом объявила пресс-служба клуба.
В июне сообщалось
о финансовых проблемах "Астаны". В прошедшем сезоне клуб входил
в систему "Барыса
".
"Новости таковы, что "Астана" не примет участие в новом хоккейном сезоне. Спасибо всем, кто внес частичку себя в наш любимый клуб. Спасибо нашим болельщикам, игрокам, руководству. Надеемся, еще встретимся", - сказано в заявлении клуба в Instagram
.
Хоккейная "Астана" создана в 2011 году акиматом столицы. В ее структуру входят детская школа, молодежная и взрослые команды. Последние пять лет за "Астану" в основном выступают местные хоккеисты, многие из которых - воспитанники столичного хоккея. В прошедшем сезоне клуб занял последнее, 11-е, место.
Ранее стало известно, что из ВХЛ в чемпионат Казахстана перешли
"Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", а из МХЛ - "Снежные Барсы". Решение связано с ситуацией с коронавирусом.
Таким образом, "Барыс" в чемпионате Казахстана будет представлен только "Номадом" и "Снежными Барсами".