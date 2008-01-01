Экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана перешел в "Сарыарку"

В системе столичного клуба он был 12 лет.

Артемий Лакиза. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Вчера 23:00
Бывший защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Артемий Лакиза нашел себе новый клуб.

Как сообщает "Шайба.kz", 33-летний игрок перешел в карагандинскую "Сарыарку", которая снялась с Высшей хоккейной лиги и следующий сезон проведет в чемпионате Казахстана.

В минувшем сезоне Лакиза выступал за "Алматы", где был капитаном команды. В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 60 матчей и набрал 27 (3+24) очков, в пяти играх плей-офф сделал пять передач.

Лакиза выступал в системе "Барыса" с 2007 по 2019 год. Всего в КХЛ он провел 129 игр, записав в актив девять (2+7) очков. Сезон-2018 защитник провел в "Номаде", в 69 матчах набрал 45 (5+40) очков.
Метки:
Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею Сарыарка КХЛ Чемпионат Казахстана по хоккею Алматы ХК
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Вчера 23:00
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