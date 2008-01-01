Узбекский клуб после сезона в российской лиге перешел в чемпионат Казахстана и планирует играть в Шымкенте

Узбекистанский "Хумо
" примет участие в следующем сезоне чемпионата Казахстана, сообщает "Шайба.kz
".
В апреле клуб из Ташкента покинул
Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.
Планируется, что "Хумо" в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Шымкенте. Также рассматривается вариант с Алматы.
Таким образом, вместе с "Хумо" количество участников чемпионата Казахстана достигло 14 клубов. Ранее в турнир перешли
"Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", которые не смогут выступать в ВХЛ из-за закрытия границ с Россией.
Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал "Хумо-2". Команда заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.