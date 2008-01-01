Узбекский клуб после сезона в российской лиге перешел в чемпионат Казахстана и планирует играть в Шымкенте

Количество участников увеличилось до 14.

Фото: ХК "Хумо"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 21:09
Узбекистанский "Хумо" примет участие в следующем сезоне чемпионата Казахстана, сообщает "Шайба.kz". 

В апреле клуб из Ташкента покинул Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято из-за пандемии коронавируса. 

Планируется, что "Хумо" в следующем сезоне будет проводить домашние матчи в Шымкенте. Также рассматривается вариант с Алматы. 

Таким образом, вместе с "Хумо" количество участников чемпионата Казахстана достигло 14 клубов. Ранее в турнир перешли "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", которые не смогут выступать в ВХЛ из-за закрытия границ с Россией. 

Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал "Хумо-2". Команда заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.
Метки:
Чемпионат Казахстана по хоккею ОЧРК Узбекистан
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 21:09
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