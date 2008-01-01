"Сарыарка" после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами

Карагандинская "Сарыарка
" объявила об уходе шести российских хоккеистов.
Команду покинули вратарь Владимир Сохатский
, защитники Даниил Курашов
, Марк Лыпкань
, нападающие Андрей Бирюков
, Сергей Голоднюк
и Ахмед Гимбатов
. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
"К сожалению, ситуация в условиях пандемии коронавируса не позволяет "Сарыарке" выступать в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Никто не мог предположить, что все так сложится. "Сарыарка" благодарит ребят за сотрудничество и желает добиться больших успехов в спортивной карьере", - говорится в заявлении клуба.
Вместе с "Сарыаркой" ВХЛ покинули
усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
" - фарм-клуб "Барыса
". Предстоящий сезон они проведут в чемпионате Казахстана.