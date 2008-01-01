"Сарыарка" после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами

Карагандинцы перешли в чемпионат Казахстана.

Фото: ХК "Металлург" (Новокузнецк)©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 20:43
Карагандинская "Сарыарка" объявила об уходе шести российских хоккеистов. 

Команду покинули вратарь Владимир Сохатский, защитники Даниил Курашов, Марк Лыпкань, нападающие Андрей Бирюков, Сергей Голоднюк и Ахмед Гимбатов. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. 

"К сожалению, ситуация в условиях пандемии коронавируса не позволяет "Сарыарке" выступать в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Никто не мог предположить, что все так сложится. "Сарыарка" благодарит ребят за сотрудничество и желает добиться больших успехов в спортивной карьере", - говорится в заявлении клуба. 

Вместе с "Сарыаркой" ВХЛ покинули усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад" - фарм-клуб "Барыса". Предстоящий сезон они проведут в чемпионате Казахстана. 
Метки:
Сарыарка в ВХЛ Чемпионат Казахстана по хоккею ОЧРК
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 20:43
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