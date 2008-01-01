Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги

Один из них - дебютант ВХЛ.

Фото: ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 11:22
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) готовит календарь чемпионата Казахстана на предстоящий сезон с учетом участия в нем карагандинской "Сарыарки", усть-каменогорского "Торпедо" и столичного "Номада" (фарм-клуб "Барыса"). Об этом сообщает "Шайба.kz". 

Три казахстанских клуба, выступавших в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), покинут российскую лигу и перейдут в национальное первенство. Это связано с тем, что государственные границы все еще остаются закрытыми.

В связи с увеличением числа участников будет изменена структура турнира. Регулярный чемпионат пройдет в два этапа вместо трех, после чего команды, занявшие места с первого по восьмое, разыграют плей-офф. При этом количество матчей останется примерно тем же.

На текущей неделе КФХ проведет совещания, на которых будут более детально прорабатываться все вопросы, связанные с участием "Сарыарки", "Торпедо" и "Номада" в чемпионате Казахстана.

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.

Добавим, что из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) снялся еще один казахстанский клуб "Снежные Барсы", который входит в систему "Барыса" и выступает в лиге с 2011 года.
Метки:
Сарыарка в ВХЛ Торпедо УК ХК Номад ХК Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 11:22
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