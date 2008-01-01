Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший вратарьи сборной Казахстана по хоккеюпродолжит карьеру в, сообщает "".В прошлом сезоне 33-летний голкипер выступал за "Алматы". В составе клуба он сыграл 27 матчей, коэффициент надежности - 2,18, процент отраженных бросков - 91,6.Ранее воспитанник Усть-Каменогорска играл в системе "Барыса" (с 2013 по 2019). Хоккеист провел в КХЛ шесть игр, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. В составе "Номада" он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. Также в его активе еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с "Иртышом".В 2015, 2016 и 2017 годах Мальгин был в заявке сборной Казахстана на чемпионатах мира, но выходил на лед только один раз.