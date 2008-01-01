Решился вопрос с финансированием дебютанта чемпионата Казахстана по хоккею

Вопрос с финансированием хоккейного клуба "Актобе"
решился, сообщает "Шайба.kz
".
Управление физической культуры и спорта Актюбинской области уже объявило тендер, но бюджет на предстоящий сезон был урезан.
В клубе заверили, что команда будет сохранена. На данный момент идет планомерная подготовка к сезону, закуплена экипировка.
Ранее сообщалось
, что хоккеисты "Актобе" должны собраться 30-31 августа, сам чемпионат стартует уже 12 сентября. Однако контракты с игроками еще не заключены, подписание планируется с 1 сентября.
Напомним, ХК "Актобе" был создан в 2019 году. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место, а сам чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.