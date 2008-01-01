Экс-нападающий "Барыса" перешел в европейский клуб

Также он играл за "Торпедо" и "Сарыарку".

Евгений Гасников. Фото: ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 18:30
Казахстанский нападающий Евгений Гасников продолжит карьеру в Украине, где будет выступать за херсонский "Днепр". Об этом сообщает "Шайба.kz".

В минувшем сезоне 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска защищал цвета кокшетауского "Арлана". В регулярном чемпионате Казахстана и плей-офф он сыграл 64 матча и набрал 37 (22+15) очков.

В начале карьеры Гасников выступал за "Барыс". За столичный клуб он провел 20 матчей в чемпионате Казахстана и набрал шесть (2+4) очков. Также форвард выступал за усть-каменогорское "Торпедо", карагандинскую "Сарыарку" и тольяттинскую "Ладу".
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Барыс в КХЛ Украина Торпедо УК ХК Казцинк-Торпедо Сарыарка в ВХЛ КХЛ
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 18:30
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