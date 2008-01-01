Экс-нападающий "Барыса" перешел в европейский клуб

Казахстанский нападающий Евгений Гасников
продолжит карьеру в Украине, где будет выступать за херсонский "Днепр"
. Об этом сообщает "Шайба.kz
".
В минувшем сезоне 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска защищал цвета кокшетауского "Арлана". В регулярном чемпионате Казахстана и плей-офф он сыграл 64 матча и набрал 37 (22+15) очков.
В начале карьеры Гасников выступал за "Барыс". За столичный клуб он провел 20 матчей в чемпионате Казахстана и набрал шесть (2+4) очков. Также форвард выступал за усть-каменогорское "Торпедо", карагандинскую "Сарыарку" и тольяттинскую "Ладу".