Экс-капитан сборной Казахстана по хоккею возглавил клуб

Бывший капитан сборной Казахстана по хоккеюназначен главным тренером, сообщает пресс-служба атырауского клуба.На этом посту он сменил словака Владимира Клингу. В прошедшем сезоне "Бейбарыс" финишировал четвертым в регулярном чемпионате.В качестве хоккеиста Аргоков играл за "Бейбарыс" с 2010 по 2014 год, был капитаном команды и дважды помог клубу выиграть чемпионат Казахстана. В 2015 году он вернулся в атырауский клуб, где был помощником главного тренера и работал с детьми.Также Аргоков поиграл за "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Металлург" (Новокузнецк), "Ладу" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск), "Трактор" (Челябинск).Аргоков является воспитанником Усть-Каменогорска. Защитник выступал за сборную Казахстана на Олимпийских играх в Турине и шести чемпионатах мира. На мировом первенстве 2008 года в Инсбруке он был капитаном команды.