Экс-хоккеист сборной Казахстана перешел в новый клуб

Бывший вратарь сборной Казахстана по хоккею Иван Полошков
стал игроком "Иртыша"
, сообщает пресс-служба павлодарского клуба.
Ранее сообщалось, что Полошков продолжит карьеру в "Алматы", однако позже алматинский клуб решил отказаться
от услуг вратаря. Вероятно, это связано с тем, что бюджет "Алматы" на следующий сезон был сокращен на 58 миллионов тенге.
Последние три года Полошков играл за "Арлан". В минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 30 матчей, коэффициент надежности - 1,77, процент отраженных бросков - 92,9. В составе кокшетауского клуба игрок становился чемпионом страны и победителем Континентального Кубка.