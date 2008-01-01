Экс-хоккеист сборной Казахстана перешел в новый клуб

Последние три года он играл за "Арлан".

Фото: ХК "Арлан"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 07:50
Бывший вратарь сборной Казахстана по хоккею Иван Полошков стал игроком "Иртыша", сообщает пресс-служба павлодарского клуба.

Ранее сообщалось, что Полошков продолжит карьеру в "Алматы", однако позже алматинский клуб решил отказаться от услуг вратаря. Вероятно, это связано с тем, что бюджет "Алматы" на следующий сезон был сокращен на 58 миллионов тенге.

Последние три года Полошков играл за "Арлан". В минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 30 матчей, коэффициент надежности - 1,77, процент отраженных бросков - 92,9. В составе кокшетауского клуба игрок становился чемпионом страны и победителем Континентального Кубка.


Метки:
Сборная РК по хоккею Иртыш ХК Арлан ХК
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 07:50
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