Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?

Карагандинская "Сарыарка" перед началом сезона говорила о целях завоевать "золото" чемпионата Казахстана по хоккею. Однако спустя шесть игр и восьмое место в турнирной таблице руководство клуба решило резко сменить курс и объявило о расторжении контрактов с Талгатом Жайлауовым и двумя другими игроками. С чем связано такое решение, какие планы строит команда и как это отражается на игре - в материале корреспондента Vesti.kz.



Помимо Жайлауова "Сарыарка" рассталась с Айратом Зиязовым и Владиславом Кулиевым. По словам директора клуба Павла Житкова, причина тому - решение омолодить состав.



"Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК "Темиртау" этот процесс уже реализовывается, а с ХК "Сарыарка" процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба.



Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и развития в дальнейшей карьере!" - цитирует Житкова официальный сайт клуба.



"Сарыарка" победила в четырех из шести сыгранных матчей. Можно предположить, что клуб мог продолжать бороться в чемпионате и с возрастным Жайлауовым. Однако решение о расставании с игроками все же было принято.



Прежде всего оно связано с направленностью "Сарыарки" на омоложение состава. Так Жайлауову уже 35 лет, а Зиязову 29. Исключением можно назвать лишь Кулиева, которому 22.







Следом под "чистку" попали вратарь Олег Шилиным, а также нападающие Никита Двуреченский и Александр Сметанин - троим по 29 лет. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.



Новое направление в развитии "Сарыарки" имеет разные стороны.



Из плюсов можно отметить, что после замены Жайлауова и других "старичков" команда сможет наигрывать более молодых игроков, тем самым будет готовить их к следующему сезону Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). У клуба будет время для подготовки и обкатки нового состава.



Из минусов - расставаясь с опытными хоккеистами, "Сарыарка" теоретически теряет шансы на "золото". В целом, текущий сезон можно рассматривать как выжидательный, но проделанные изменения в составе показывают положительную тенденцию в игре карагандинской команды.

С тех пор как из клуба ушли ветераны, "Сарыарка" не только не просела, но и вышла из ситуации победителем. Команда хоть и проиграла "Алтай-Торпедо"(1:3) сразу после расставания с Жайлауовым и Ко, нашла себя и выиграла три игры подряд.



В первом матче победной серии карагандинцы взяли убедительный реванш у "Алтай-Торпедо" (6:0). Затем "Сарыарка" выиграла в двух встречах против "Бейбарыса" (5:3 и 4:2).



Благодаря этому результату карагандинский клуб (20 очков) вплотную приблизился к тройке лидеров чемпионата, которое составляют "Торпедо" (34), "Номад" (28) и "Темиртау" (24).



Руководство "Сарыарки", осуществляя перестройку и наигрывая молодежь, следует своей задаче подготовиться к следующему сезону ВХЛ и, в то же время, продолжает сохранять конкурентоспособный состав, не теряя возможность на успешную борьбу в чемпионате Казахстана.



Добавим, что предпосылки к изменениям были раньше, когда в начале сезона "Сарыарка" поменяла тренера. На смену российскому специалисту Руслану Сулейманову, контракт с которым был подписан лишь в мае этого года, пришел ранее работавший в клубе Александр Соколов из России.



Таким образом, команда хоть и претерпевает серьезные изменения, все равно может побороться за высокие места в турнире. Однако, правильный ли вектор развития был выбран клубом покажет лишь завершение сезона.