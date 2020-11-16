Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?

Карагандинская "Сарыарка" перед началом сезона говорила о целях завоевать "золото" чемпионата Казахстана по хоккею. Однако спустя шесть игр и восьмое место в турнирной таблице руководство клуба решило резко сменить курс и объявило о расторжении контрактов с Талгатом Жайлауовым и двумя другими игроками. С чем связано такое решение, какие планы строит команда и как это отражается на игре - в материале корреспондента Vesti.kz.
Помимо Жайлауова "Сарыарка" рассталась с Айратом Зиязовым и Владиславом Кулиевым. По словам директора клуба Павла Житкова, причина тому - решение омолодить состав.
С тех пор как из клуба ушли ветераны, "Сарыарка" не только не просела, но и вышла из ситуации победителем. Команда хоть и проиграла "Алтай-Торпедо"(1:3) сразу после расставания с Жайлауовым и Ко, нашла себя и выиграла три игры подряд.
В первом матче победной серии карагандинцы взяли убедительный реванш у "Алтай-Торпедо" (6:0). Затем "Сарыарка" выиграла в двух встречах против "Бейбарыса" (5:3 и 4:2).
Благодаря этому результату карагандинский клуб (20 очков) вплотную приблизился к тройке лидеров чемпионата, которое составляют "Торпедо" (34), "Номад" (28) и "Темиртау" (24).
Руководство "Сарыарки", осуществляя перестройку и наигрывая молодежь, следует своей задаче подготовиться к следующему сезону ВХЛ и, в то же время, продолжает сохранять конкурентоспособный состав, не теряя возможность на успешную борьбу в чемпионате Казахстана.
Добавим, что предпосылки к изменениям были раньше, когда в начале сезона "Сарыарка" поменяла тренера. На смену российскому специалисту Руслану Сулейманову, контракт с которым был подписан лишь в мае этого года, пришел ранее работавший в клубе Александр Соколов из России.
Таким образом, команда хоть и претерпевает серьезные изменения, все равно может побороться за высокие места в турнире. Однако, правильный ли вектор развития был выбран клубом покажет лишь завершение сезона.
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