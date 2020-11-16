Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?

Команда взяла новый вектор.

Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?
Талгат Жайлауов. Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей
0

Карагандинская "Сарыарка" перед началом сезона говорила о целях завоевать "золото" чемпионата Казахстана по хоккею. Однако спустя шесть игр и восьмое место в турнирной таблице руководство клуба решило резко сменить курс и объявило о расторжении контрактов с Талгатом Жайлауовым и двумя другими игроками. С чем связано такое решение, какие планы строит команда и как это отражается на игре - в материале корреспондента Vesti.kz.

Помимо Жайлауова "Сарыарка" рассталась с Айратом Зиязовым и Владиславом Кулиевым. По словам директора клуба Павла Житкова, причина тому - решение омолодить состав.


"Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК "Темиртау" этот процесс уже реализовывается, а с ХК "Сарыарка" процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба.

Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и развития в дальнейшей карьере!" - цитирует Житкова официальный сайт клуба.

"Сарыарка" победила в четырех из шести сыгранных матчей. Можно предположить, что клуб мог продолжать бороться в чемпионате и с возрастным Жайлауовым. Однако решение о расставании с игроками все же было принято.

Прежде всего оно связано с направленностью "Сарыарки" на омоложение состава. Так Жайлауову уже 35 лет, а Зиязову 29. Исключением можно назвать лишь Кулиева, которому 22.



Следом под "чистку" попали вратарь Олег Шилиным, а также нападающие Никита Двуреченский и Александр Сметанин - троим по 29 лет. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Новое направление в развитии "Сарыарки" имеет разные стороны.

Из плюсов можно отметить, что после замены Жайлауова и других "старичков" команда сможет наигрывать более молодых игроков, тем самым будет готовить их к следующему сезону Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). У клуба будет время для подготовки и обкатки нового состава.

Из минусов - расставаясь с опытными хоккеистами, "Сарыарка" теоретически теряет шансы на "золото". В целом, текущий сезон можно рассматривать как выжидательный, но проделанные изменения в составе показывают положительную тенденцию в игре карагандинской команды.

С тех пор как из  клуба ушли ветераны, "Сарыарка" не только не просела, но и вышла из ситуации победителем. Команда хоть и проиграла "Алтай-Торпедо"(1:3) сразу после расставания с Жайлауовым и Ко, нашла себя и выиграла три игры подряд.

В первом матче победной серии карагандинцы взяли убедительный реванш у "Алтай-Торпедо" (6:0). Затем "Сарыарка" выиграла в двух встречах против "Бейбарыса" (5:3 и 4:2).

Благодаря этому результату карагандинский клуб (20 очков) вплотную приблизился к тройке лидеров чемпионата, которое составляют "Торпедо" (34), "Номад" (28) и "Темиртау" (24).

Руководство "Сарыарки", осуществляя перестройку и наигрывая молодежь, следует своей задаче подготовиться к следующему сезону ВХЛ и, в то же время, продолжает сохранять конкурентоспособный состав, не теряя возможность на успешную борьбу в чемпионате Казахстана.

Добавим, что предпосылки к изменениям были раньше, когда в начале сезона "Сарыарка" поменяла тренера. На смену российскому специалисту Руслану Сулейманову, контракт с которым был подписан лишь в мае этого года, пришел ранее работавший в клубе Александр Соколов из России.

Таким образом, команда хоть и претерпевает серьезные изменения, все равно может побороться за высокие места в турнире. Однако, правильный ли вектор развития был выбран клубом покажет лишь завершение сезона.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Хоккей Казахстанский хоккей Сарыарка

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:54
Хоккей

Гроза аутсайдеров КХЛ, или "Барыс" с Михайлисом все-таки способен обыграть "Авангард" с "Металлургом"
Сегодня
16:28
Хоккей

Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?
Сегодня
09:14
Хоккей

"Уступили впервые с 2014 года". КХЛ - о поражении "Барыса" в матче с минским "Динамо"
Вчера
20:29
Хоккей

"Нужно втыкаться и биться". Защитник "Барыса" - о слабой энергии и характере в матче с "Динамо"
Вчера
20:07
Хоккей

"Играли как дома". Тренер минского "Динамо" - об уверенной победе над "Барысом" в КХЛ
Вчера
19:53
Хоккей

"Паники нет, но реализация хромает". Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Динамо" в КХЛ
Вчера
11:00
Хоккей

"Хорошо вписались в состав канадские новички". КХЛ - о матче "Барыса" и минского "Динамо"
Вчера
09:14
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ c пятой командой "Запада"
Вчера
07:18
Хоккей

"Барысу" предрекли вторую победу подряд в КХЛ
13 ноября
22:07
Хоккей

С капитаном "Барыс" пропустил 21 шайбу, или как Даррен Диц попал в минус в КХЛ
13 ноября
21:10
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" подписал защитника с опытом игры в НХЛ
13 ноября
20:13
Хоккей

Канадские джокеры "Барыса". Как в команде Михайлиса дебютировали новички-легионеры
13 ноября
14:18
Хоккей

Ставка Михайлиса. Как в "Барысе" реализуют наигранный "бонус" Скабелки в КХЛ
13 ноября
09:01
Хоккей

"Спасибо за самоотдачу, молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки
13 ноября
07:54
Хоккей

"Заряженные позитивом, возвращаемся домой". Никита Михайлис - о победе "Барыса" и замечательной игре Ортио
13 ноября
00:57
Хоккей

"Совсем другая игра, чем с "Локомотивом". Михайлис - о тяжелой победе над "Нефтехимиком"
13 ноября
00:11
Хоккей

"Барыс" обыграл аутсайдера "Востока" и закрепился в зоне плей-офф КХЛ
12 ноября
21:09
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с аутсайдером "Востока"
12 ноября
20:41
Хоккей

Забивать - как "Йокерит" и "Автомобилист". Что нужно подтянуть "Барысу" в КХЛ
12 ноября
18:59
Хоккей

Казахстанский клуб расторг контракт с защитником с опытом игры в КХЛ и выбрал нового тренера
12 ноября
17:02
Хоккей

"Хулиганство" Карлссона и серия гостевых побед. Пройдет ли "Барыс" еще одного аутсайдера КХЛ?
12 ноября
16:19
Хоккей

КХЛ засчитала экс-сопернику "Барыса" технические поражения
12 ноября
15:23
Хоккей

"Балансирует на границе зоны плей-офф". КХЛ - о матче "Барыса" с аутсайдером "Востока"
12 ноября
14:01
Хоккей

Шесть голов за лидера ВХЛ. Как в России зажигает казахстанский экс-форвард "Барыса"
12 ноября
13:06
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" против аутсайдера "Востока"
11 ноября
20:03
Хоккей

Два броска за 20 минут. "Барыс" повторил худший результат нового сезона в КХЛ
11 ноября
19:01
Хоккей

Подножка от Скабелки. Вслед за разгромом в Ярославле "Барыс" может вылететь из зоны Кубка Гагарина
11 ноября
15:25
Хоккей

Ожидаемый провал. Как Михайлис "подставил" вратаря под обстрел новой команды Скабелки в КХЛ
11 ноября
14:46
Хоккей

Семь шайб от "Локомотива" Скабелки, или как "Барыс" крупно проигрывал в КХЛ
11 ноября
08:24
Хоккей

Шведский хоккеист "Барыса" отреагировал на крупное поражение в КХЛ
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
5 января 2020
20:35
Хоккей

Фото с последнего матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ-2020 по хоккею
4 января 2020
20:21
Хоккей

Фото с первого победного матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею
2 января 2020
18:24
Хоккей

Фото с первого утешительного матча сборной Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею
30 декабря 2019
23:25
Хоккей

Фото с матча Казахстан - Швеция на молодежном ЧМ по хоккею
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика