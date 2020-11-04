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Заявка на плей-офф? Как две победы кряду откроют "Барысу" дорогу в заветную восьмерку

Также команда ждет двух новичков.

Заявка на плей-офф? Как две победы кряду откроют "Барысу" дорогу в заветную восьмерку
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей
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"Барыс" на протяжении сезона метало из стороны в сторону. То команда, выйдя из карантина, совершит рывок и окажется в зоне плей-офф, то после тяжелого проигрыша "Йокериту" не может вернуться в строй, как это было с серией из четырех поражений. Теперь же "Барыс", похоже, пришел в себя, но надолго ли? Корреспондент Vesti.kz решил рассказать, как команда может воспользоваться двумя победами кряду и вернуться в заветную восьмерку.

Во-первых, "Барыс" уже оказал себе огромную помощь, добыв две ожидаемые победы. Сначала был обыгран китайский "Куньлунь" (2:1), а затем повержено рижское "Динамо" (3:0).


Во-вторых, Мэтту Фрэттину наконец удалось забросить свою первую шайбу в сезоне (в матче с "Куньлунем"). Подобное событие можно отметить как положительный сдвиг и явно в пользу клуба из Нур-Султана. Нападающие начинают приходить в себя, и если спустя длительное время в игру вкатится и канадец, можно ожидать приличное прибавление в атаке "Барыса". Тем более, что Фрэттин не заставил себя долго ждать и отметился вторым результативным броском уже в следующей игре с рижанами.



В-третьих, у "Барыса" было два матча против команд из нижней сетки, которые должны были стать хорошей возможностью для практики и совершенствования. Конечно, ценность представляют и набранные очки, но куда важнее получение уверенности, которую приобретают игроки.

О возвращении уверенности после двух побед рассказал шведский форвард "Барыса" Линус Виделль: "Конечно, это важные победы. Мы могли ее немного потерять после поражения в Сочи. Но эти победы помогли нам вернуться на победный путь и получить уверенность в своих силах".

Наконец, можно сказать, что у клуба было много времени разобрать свои ошибки и подготовиться к матчам с более сильными соперниками. Такими как раз и станут череповецкая "Северсталь" и новый клуб Андрея Скабелки - ярославский "Локомотив". "Северсталь" должна стать хорошим испытанием для "Барыса", так как клуб находится на четвертом месте Западной конференции. У "Барыса" в этом сезоне уже были победы над коллективами такого уровня, взять тот же казанский "Ак Барс". Поэтому успех против череповецкой команды будет отличным способом вернуться для "Барыса".



Тяжелой должна быть и игра против "Локомотива". Клуб из Ярославля отметился четырьмя победами в пяти последних матчах, уступив лишь "Автомобилисту" в овертайме. Но именно пройдя такого сложного соперника, "Барысу" удастся сделать хорошую заявку на участие в плей-офф.

Также коллективу из Нур-Султана может помочь и фактор подписания новичков. В скором времени в команду должны прибыть два легионера: защитник Диллон Хетерингтон, призванный помочь Даррену Дицуи центральный нападающий Фил Варон.

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Такое прибавление может привести к более серьезной конкуренции  и подтолкнуть игроков "Барыса", так как игровое время нужно всем. По словам Юрия Михайлиса, команда находится в ожидании новичков.

"Ребята ждут, когда приедут легионеры. Я не знаю, в какое время они подъедут. Думаю, что в ближайшее. Скоро-скоро, так скажем, уже подъедут и все нормализуется".

Прокомментировал ситуацию с новыми игроками и Виделль: "Нужно быть стабильным на одной позиции. Сложно переключаться с позиции на позицию, но мы ждем ребят, которые помогут "Барысу" побеждать".

Таким образом, у столичного клуба есть возможность в самое ближайшее время вернуться в восьмерку. Даже несмотря на сложное расписание гостевых игр.

Напомним, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня клуб встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичная команда набрала 20 очков, но осталась на десятом месте (по дополнительным показателям уступая "Амуру" при равенстве очков).

Фото: ХК "Барыс"

 

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Метки:
Казахстанский хоккей Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт

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