Заявка на плей-офф? Как две победы кряду откроют "Барысу" дорогу в заветную восьмерку

"Барыс" на протяжении сезона метало из стороны в сторону. То команда, выйдя из карантина, совершит рывок и окажется в зоне плей-офф, то после тяжелого проигрыша "Йокериту" не может вернуться в строй, как это было с серией из четырех поражений. Теперь же "Барыс", похоже, пришел в себя, но надолго ли? Корреспондент Vesti.kz решил рассказать, как команда может воспользоваться двумя победами кряду и вернуться в заветную восьмерку.
Во-первых, "Барыс" уже оказал себе огромную помощь, добыв две ожидаемые победы. Сначала был обыгран китайский "Куньлунь" (2:1), а затем повержено рижское "Динамо" (3:0).
Во-вторых, Мэтту Фрэттину
наконец удалось забросить свою первую шайбу в сезоне (в матче с "Куньлунем"). Подобное событие можно отметить как положительный сдвиг и явно в пользу клуба из Нур-Султана. Нападающие начинают приходить в себя, и если спустя длительное время в игру вкатится и канадец, можно ожидать приличное прибавление в атаке "Барыса". Тем более, что Фрэттин не заставил себя долго ждать и отметился вторым результативным броском уже в следующей игре с рижанами.
В-третьих, у "Барыса" было два матча против команд из нижней сетки, которые должны были стать хорошей возможностью для практики и совершенствования. Конечно, ценность представляют и набранные очки, но куда важнее получение уверенности, которую приобретают игроки.
О возвращении уверенности после двух побед рассказал шведский форвард "Барыса" Линус Виделль
: "Конечно, это важные победы. Мы могли ее немного потерять после поражения в Сочи. Но эти победы помогли нам вернуться на победный путь и получить уверенность в своих силах".
Наконец, можно сказать, что у клуба было много времени разобрать свои ошибки и подготовиться к матчам с более сильными соперниками. Такими как раз и станут череповецкая "Северсталь"
и новый клуб Андрея Скабелки
- ярославский "Локомотив"
. "Северсталь" должна стать хорошим испытанием для "Барыса", так как клуб находится на четвертом месте Западной конференции. У "Барыса" в этом сезоне уже были победы над коллективами такого уровня, взять тот же казанский "Ак Барс". Поэтому успех против череповецкой команды будет отличным способом вернуться для "Барыса".
Тяжелой должна быть и игра против "Локомотива". Клуб из Ярославля отметился четырьмя победами в пяти последних матчах, уступив лишь "Автомобилисту" в овертайме. Но именно пройдя такого сложного соперника, "Барысу" удастся сделать хорошую заявку на участие в плей-офф.
Также коллективу из Нур-Султана может помочь и фактор подписания новичков. В скором времени в команду должны прибыть два легионера: защитник Диллон Хетерингтон
, призванный помочь Даррену Дицу,
и центральный нападающий Фил Варон
.
Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли "Барысу" канадский новичок из НХЛ
Такое прибавление может привести к более серьезной конкуренции и подтолкнуть игроков "Барыса", так как игровое время нужно всем. По словам Юрия Михайлиса,
команда находится в ожидании новичков.
"Ребята ждут, когда приедут легионеры. Я не знаю, в какое время они подъедут. Думаю, что в ближайшее. Скоро-скоро, так скажем, уже подъедут и все нормализуется".
Прокомментировал ситуацию с новыми игроками и Виделль: "Нужно быть стабильным на одной позиции. Сложно переключаться с позиции на позицию, но мы ждем ребят, которые помогут "Барысу" побеждать".
Таким образом, у столичного клуба есть возможность в самое ближайшее время вернуться в восьмерку. Даже несмотря на сложное расписание гостевых игр.
Напомним, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня клуб встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичная команда набрала 20 очков, но осталась на десятом месте (по дополнительным показателям уступая "Амуру" при равенстве очков).
Фото: ХК "Барыс"
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