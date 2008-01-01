"Сарыарка" впервые проиграла, а "Торпедо" идет на серии из восьми побед. Обзор игрового дня в чемпионате Казахстана

Прошедший игровой день в чемпионате Казахстана по хоккею не обошелся без сенсаций. "Сарыарка" потерпела первое поражение в сезоне, "Торпедо" же продлил победную серию. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.



Неожиданно поражение одному из главных фаворитов чемпионата "Сарыарке" нанес "Алматы" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Карагандинцы первыми открыли счет, но алматинцы сумели переломить ходы игры и вырвать победу. Основной вклад внес голкипер "Алматы" Павел Полуэктов, отразивший 26 бросков по своим воротам, а также забивший победную шайбу в третьем периоде Станислав Бутузов. Отметим, что для "Сарыарки" это был лишь третий матч в сезоне при двух победах (одна в серии буллитов). "Алматы", сыгравший семь матчей и проигравший пять из них, поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

В свою очередь, другой фаворит первенства усть-каменогорское "Торпедо" не оставило шансов "Актобе" 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). И хоть первый период завершился с ничейным счетом, во втором торпедовцы забросили три безответные шайбы и продлили победную серию до восьми, а в месте с ней упрочили лидерство в чемпионате с 23 очками.

Не менее успешно сыграл "Темиртау", который одержал пятую подряд победу. Команда обыграла своего преследователя "Кулагер" со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) и оторвалась на четыре очка, закрепившись на третьем месте. Ключевым стал второй в период, когда темиртаусцы дважды поразили ворота соперника. В этом сезоне "Темиртау", наряду с "Торпедо", остаются единственными командами, которые идут без поражений.



Противоположная картина складывается у "Алтая-Торпедо". Фарм-клуб команды ВХЛ из Усть-Каменогорска был близок к тому, чтобы прервать серию из пяти поражений, но в итоге уступил "Арлану". Все решилось в серии буллитов, где удачливее оказался коллектив из Кокшетау (2:3 Б). Победную шайбу забил новичок "Арлана" Дмитрий Мегалинский.

Не менее напряженной получилась игра между "Горняком" и "Иртышом", где команда из Рудного вырвала победу на последней минуте игры (3:2) - решающую шайбу забросил Владислав Власов. Тем самым, павлодарцы потерпели четвертое поражение кряду после двух побед на старте.



Самый результативный матч игрового дня выдали "Бейбарыс" и "Номад", забросившие семь шайб на двоих. Правда, выявить победителя в основное время команды не сумели. В итоге победу клубу из Нур-Султана в овертайме (3:4 ОТ) принес Алексей Зубов. Благодаря этому успеху "Номад" продолжает преследовать "Торпедо", отставая от лидера на четыре очка.

Сегодня, 2 ноября, состоятся ответные матчи тура. Так, "Сарыарка" попытается взять реванш у "Алматы, "Алтай-Торпедо" прервать серию поражений, а "Кулагер" сократить отставание от "Темиртау".

Чемпионат Казахстана по хоккею стартовал 19 октября. В турнире участвует 13 команд, в том числе три новых клуба - "Сарыарка", "Торпедо" и "Номад", раннее выступавшие в Высшей хоккейной лиге, но вынужденных перейти в казахстанский чемпионат из-за ситуации с пандемией.

Фото: ХК "Сарыарка"©