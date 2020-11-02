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"Я не вижу "Барыс" в плей-офф". Эксперт - о возможной смене тренера, проблемных зонах и новичках

Клуб наконец-то прервал серию поражений.

"Я не вижу "Барыс" в плей-офф". Эксперт - о возможной смене тренера, проблемных зонах и новичках
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей
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Бывший государственный тренер Казахстана по хоккею с шайбой Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о самом проблемном месте в игре "Барыса", о фактическом отсутствии первого звена и о том, почему в команде могут поменять главного тренера. Специалист также отметил, что не видит клуб в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

- Считаете ли вы, что именно отсутствие первого звена у команды не позволяет ей стабильно держаться в зоне плей-офф?


- Безусловно, потому что ставка у "Барыса" на протяжении всей истории участия в КХЛ, как правило, делалась на первое звено и оно у "Барыса" всегда было топовое. Первое звено занималось как реализацией большинства, так и при игре в меньшинстве спасало игру. На сегодня первое звено выраженно хромает, и поэтому вот эта обильность компонентов - то, почему не складывается игра у "Барыса".

- Как вы думаете, сможет ли "Барыс" в нынешнем виде завершить "регулярку" в восьмерке конференции?

- Я изначально предрекал, конечно, такой прогноз неблагодарное дело, но я говорил, что не вижу "Барыс" в восьмерке КХЛ. С такой игрой, с таким отношением к игре, я не вижу.

- Сейчас команда подписывает новых легионеров. Необходимо ли такое усиление "Барысу" или все-таки лучше было бы продолжать строить химию из уже имеющихся игроков?

- Безусловно, это самый легкий путь - сделать точечные приобретения и, можно сказать, работать. Другое дело, что мы не исключаем тот вариант, что это уже делается, возможно, под какого-то нового главного тренера, потому что Юрий Михайлис в начале сезона, возможно, не смог подавить этот вопрос. Потому что сама пандемия под вопрос вообще поставила участие "Барыса". Сейчас клуб участвует - это здорово, но единственная беда, что без зрителя. Это, конечно, огромный минус. Но тем не менее это выход, это делается для того, чтобы "Барыс" затащить в восьмерку, чтобы он не был мальчиком для битья. Конечно, это самый легкий путь, поэтому, что тут скрывать, руководство пошло таким путем в который раз.

- То есть вы считаете, что в ближайшее время могут тренера поменять в команде?

- Не исключаю, раз делается приобретение игроков, а быть может, это уже где-то за спиной проговорили. Потому что любой вновь приходящий человек, чтобы не создавать, как вы говорите, ту химию из местных и тащить их там на себе, воспитывать и тренировать, естественно, он сразу поставил условие, что мне вот на эту позицию нужен легионер, и все, и бизнес продолжается.

- Помимо отсутствия первого звена, что вы считаете самым проблемным местом в игре команды?

- Проблемная ситуация - это оборона, потому что все-таки продавливают ее. Там, бывает, защитники не дорабатывают. Я уже об этом говорил ранее, что Даррену Дицу в первую пару защитников не хватает такого же игрока, такого же уровня и тогда, возможно, первое звено было бы первым. И, конечно же, во вторую пару к Блэкеру тоже нужен более сильный защитник. Вот эти позиции, конечно, "Барысу" нужно усилять. Просто у "Барыса" за один сезон, за полсезона хороший защитник, топовый не родится, поэтому клуб вынужден искать решение в приобретении новичков, чтобы быть командой уровня КХЛ, а не командой уровня ВХЛ.

Напомним, в матче регулярного сезона с "Куньлунем" "Барысу" наконец-то удалось прервать свою серию из четырех поражений подряд.

Следующую игру подопечные Михайлиса проведут на своем льду против рижского "Динамо". Матч состоится 3 ноября.

 

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Метки:
Казахстанский хоккей Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ

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