"Будет битва, как в последний раз". Казахстанский эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" с "Куньлунем"

Аскар Артыкбаев

Казахстанскому "Барысу" будет сложно прервать серию из четырех поражений в матче с "Куньлунем". Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил бывший государственный тренер по хоккею с шайбой Сергей Шавернев. Он считает, гости могут забрать очки у столичного клуба.



- Следующая игра "Барыса" - домашняя с "Куньлунем". По идее, "Барыс" должен ее брать даже при нынешней серии поражений. Но с учетом недавнего проигрыша от "Сочи", как вы считаете, сможет ли клуб победить?



- Ну, по логике вещей да, по рейтингу - скажем так, по статистике, любой болельщик безусловно точно так же и думает, что: "Ну как так, да там аутсайдер клуб". Но дело в том, что, скажем, тот же "Куньлунь" сегодня - команда на выживание, тот же "Куньлунь" борется за свой определенный имидж, и, естественно, команда будет биться, стараться забрать очки у "Барыса", и, конечно же, команда изучает "Барыс". Они знают слабые стороны "Барыса" и будут бить в это самое место. Да, в место нарушения дисциплины, выводить их команду из себя, будут бить в эти слабые места, стараться тактику применить, именно зная бреши в обороне.

Поэтому я не думаю, что игра будет легкой, и "Барыс" сейчас в таком пике идет. Вот мы знаем много примеров, когда команда восемь-девять матчей кряду проигрывает и тому подобное. Да, как бы есть негласное правило, если команда проигрывает шесть матчей подряд, главного тренера отправляют в отставку, что в "Сочи" и сделали, вот - Андриевского поменяли. Поэтому здесь будет очень сложный матч, потому что, во-первых, в "Куньлуне" собрались тоже ребята, которые борются за свой имидж, за свое имя, я повторюсь, за свои контракты, поэтому здесь будет битва, как говорится, как в последний раз. Вот такая тема. Несмотря на то, что клуб - аутсайдер по статистике.



Напомним, Барыс" располагается на десятой строчке Восточной конференции и не входит в зону плей-офф. На данный момент столичная команда, имеющая в пассиве четыре поражения подряд, намеревается исправить положение в матче с китайским "Куньлунем", который состоится сегодня, 30 октября, в 19:30.