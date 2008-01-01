"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке

Клуб из Нур-Султана проиграл на выезде "Сибири".

Фото: ХК "Барыс" ©
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Сибирь - Барыс 3:1

Голы: Шашков, 23 (1:0); Лилья, 31 (1:1); Миловзоров, 33 (2:1); Ли, 59 (3:1)

Турнирная таблица
Казахстанский "Барыс" уступили в матче регулярного сезона КХЛ против новосибирской "Сибири" со счетом 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом периоде инициативой владела казахстанская команда. Подопечные Юрия Михайлиса перебросали соперника в два раза, но оба голкипера действовали на высоте. При этом "Барыс" трижды играл в большинстве, но не смог его реализовать. Поэтому открыть счет в первой половине встречи никому не удалось.

Сразу после этого удаление заработал Кертис Волк и хозяева тут же воспользовались большинством - Егор Миловзоров снова вывел вперед "Сибирь".

В третьем периоде, несмотря на все усилия сравнять счет, хозяева площадки выстояли, а в самом конце забили еще одну шайбу.

"Барыс" потерпел третье поражение подряд и с 16-ю очками опустился на десятое место в Восточной конференции. "Сибирь" наоборот - поднялась на восьмое место с 17-ю баллами. Правда, новосибирцы сыграли на шесть матчей больше "Барыса".
Метки:
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Сегодня 20:42
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