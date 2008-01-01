"Барыс" объявил стартовый состав на выездной матч КХЛ против "Сибири"

ХК "Барыс
" назвал стартовый состав на матч регулярного сезона КХЛ
против новосибирской "Сибири
". Игру начнут Йони Ортио, Никита Михайлис, Кертис Волк, Линус Виделль, Никита Клещенко и Даррен Диц, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Во втором звене сыграют Роман Старченко, Дмитрий Гренц, Мэттью Фрэттин, Виктор Сведберг и и Джесси Блэкер.
Добавим, что перед матчем стало известно о переходе
в "Барыс" нападающего из КХЛ Фила Варона.
Игра против "Сибири" начнется 26 октября в 18:30 по времени Нур-Султана. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.