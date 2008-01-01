"Барыс" объявил стартовый состав на выездной матч КХЛ против "Сибири"

Казахстанский клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Турнирная таблица
ХК "Барыс" назвал стартовый состав на матч регулярного сезона КХЛ против новосибирской "Сибири". Игру начнут Йони Ортио, Никита Михайлис, Кертис Волк, Линус Виделль, Никита Клещенко и Даррен Диц, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором звене сыграют Роман Старченко, Дмитрий Гренц, Мэттью Фрэттин, Виктор Сведберг и и Джесси Блэкер.





Добавим, что перед матчем стало известно о переходе в "Барыс" нападающего из КХЛ Фила Варона.

Игра против "Сибири" начнется 26 октября в 18:30 по времени Нур-Султана. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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Хоккей
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Сегодня 18:17
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