В "Барысе" объяснили отсутствие форварда сборной Казахстана в выездном матче КХЛ против "Сибири"

Матч пройдет в Новосибирске 26 октября.

Антон Сагадеев. Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
0
Сегодня 17:49
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Сибирь - Барыс

Турнирная таблица
Казахстанский нападающий "Барыса" Антон Сагадеев не поехал на выездной матч КХЛ против "Сибири", несмотря на отсутствие травм. Причину объяснили в клубе, сообщает Bestnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе клуба Сагадееву был предоставлен небольшой отдых. Также в Новосибирск не поехали гоклипер Хенрик Карлссон и защитник Алексей Маклюков, которые находятся в списке травмированных. 

Отметим, что в нынешнем сезоне Сагадеев забросил две шайбы в КХЛ. Матч против "Сибири" пройдет 26 октября в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей
0
Сегодня 17:49
© 2008 - 2020 ТОО «EML»