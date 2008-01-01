В "Барысе" объяснили отсутствие форварда сборной Казахстана в выездном матче КХЛ против "Сибири"

Казахстанский нападающий "Барыса
" Антон Сагадеев
не поехал на выездной матч КХЛ
против "Сибири", несмотря на отсутствие травм. Причину объяснили в клубе, сообщает Bestnews.kz
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Как сообщили в пресс-службе клуба Сагадееву был предоставлен небольшой отдых. Также в Новосибирск не поехали гоклипер Хенрик Карлссон и защитник Алексей Маклюков, которые находятся в списке травмированных.
Отметим, что в нынешнем сезоне Сагадеев забросил две шайбы в КХЛ. Матч против "Сибири" пройдет 26 октября в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана.