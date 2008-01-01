"Барыс" близок к подписанию нападающего из НХЛ

Он выступал за ряд американских клубов.

Фил Варон. Фото: Чемпионат.com ©
Новости спорта Хоккей
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Сегодня 11:22
Нападающий из НХЛ Фил Варон продолжит карьеру в "Барысе". Как сообщает телеграм-канал "Хоккей без зрителей", 29-летний хоккеист подпишет контракт до конца сезона.

Минувший сезон канадец начинал в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз", откуда перешел в "Лаваль Рокет". В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счет 19 (4+15) очков при показателе полезности "-17" и 8 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ Варон провел 97 матчей. Он забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафа.

Был выбран клубом "Сан-Хосе Шаркс" в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Также выступал за "Баффало Сэйбрз", "Оттаву Сенаторз" и "Филадельфию Флайерз".

Добавим, что 23 октября "Барыс" в рамках регулярного сезона КХЛ сыграет в Нур-Султане против казанского "Ак Барса".
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей
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Сегодня 11:22
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