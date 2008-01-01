"Кошачье" дерби. Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ

Клуб из Казани идет в числе лидеров Восточной конференции.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Барыс - Ак Барс

Турнирная таблица
23 октября в Нур-Султане в рамках регулярного чемпионата КХЛ казахстанский "Барыс" примет казанский "Ак Барс", передает корреспондент Vesti.kz.

Перед очным поединком "Барыс" после 13 сыгранных матчей набрал 16 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. У "Ак Барса" 28 очков в 20 матчах и третья строчка.

Отметим, что в своих последних матчах обе команды потерпели поражения. "Барыс" дома проиграл финскому "Йокериту" ведя по ходу матча 4:0, а "Ак Барс" был разгромлен в Хабаровске местным "Амуром" - 1:7. 

Добавим, что "Барыс" и "Ак Барс" в рамках КХЛ играли друг против друга 16 октября в Казани. Тогда основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в овертайме точный бросок Романа Старченко принес победу казахстанской команде.

Матч начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и пройдет без зрителей.

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Ак Барс" >>>>>>>>
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Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ
Хоккей
0
Сегодня 09:44
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