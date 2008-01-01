"Барыс" проиграл "Йокериту" в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0

Матч прошел в Нур-Султане без зрителей.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Барыс - Йокерит 2:0

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Казахстанский "Барыс" в очередном матче регулярного сезона КХЛ проиграл в Нур-Султане финскому "Йокериту", ведя по ходу матча с преимуществом в четыре шайбы, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый период прошел в довольно спокойной и равной борьбе, явного преимущества ни у кого из команд не наблюдалось. Поэтому и голов телезрители так и не увидели. 

А вот во втором периоде было уже интереснее. Сначала Егор Петухов открыл счет, а ближе к концу периода Аркадий Шестаков закрепил преимущество "Барыса". 

Начало третьего отрезка матча гости провалили - в первые три минуты они пропустили еще две шайбы. На этот раз постарались легионеры - Якоб Лилья забил с передачи Кертиса Волка, а Линусу Виделлю ассистировал Алихан Асетов.

Надо отдаться должное гостям - они не опустили руки. И более того смогли сравнять счет. Дублем отличился Петер Регин, еще по голу забили Томми Кивисте и Микко Лехтонен. В итоге победителя пришлось определять в овертайме. Здесь больше повезло гостям - Давид Скленичка забил победную шайбу - 5:4.

Клуб из Нур-Султана набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. Следующий матч "Барыс" проведет также дома - 23 октября против лидера конференции казанского "Ак Барса".
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Йокерит
Хоккей
7
Сегодня 21:49
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