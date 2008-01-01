"Ак Барс" перед матчем с "Барысом" в КХЛ потерпел разгромное поражение от аутсайдера конференции

23 октября казанцы сыграют в Нур-Султане.

Фото: Betteam.ru ©
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Сегодня 17:59
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Амур - Ак Барс

Турнирная таблица
Лидер Восточной конференции КХЛ казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата сенсационно уступил на выезде хабаровскому "Амуру" с разгромным счетом 1:7. В следующем матче казанцев в Нур-Султане ждет "Барыс", передает корреспондент Vesti.kz.

Хет-трик в составе "Амура" сделал чешский защитник Йордан Михал, по шайбе забили Никита Камалов, Валентин Пьянов, Владимир Бутузов и Александр Кузнецов. Казанцы ответили голом Стефана да Косты.

Несмотря на поражение, "Ак Барс" остался лидером Восточной конференции, набрав 28 очков. "Амур", благодаря победе, вернулся в зону плей-офф, поднявшись на седьмое место (13 очков).

Добавим, что 21 октября "Барыс" сыграет в Нур-Султане против финского "Йокерита".
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КХЛ Барыс в КХЛ Ак Барс Амур
Хоккей
0
Сегодня 17:59
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