"Номад" разгромил "Алтай-Торпедо" и взял реванш за стартовое поражение в чемпионате Казахстана

В чемпионате Казахстана по хоккею
прошли вторые матчи стартового тура. Так, столичный "Номад
" сумел взять реванш за поражение по буллитам у "Алтая-Торпедо
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Во втором матче "Номад" было не остановить. При этом счет открыл "Алтай-Торпедо" - на второй минуте отличился Павел Скуматов. Но до перерыва Алексей Зубов, а затем Максим Мухаметов вывели вперед команду из Нур-Султана.
А вот второй период торпедовцы провалили полностью - "Номад" забил пять безответных шайб. Еще одну добавили в третьем периоде, как итог - крупная победа - 8:1.
Вторые победы одержали "Торпедо" и "Иртыш". Павлодарцы со счетом 2:0 победили ХК "Алматы", а "Торпедо" разгромило "Снежных Барсов" - 8:3. Именно эти две команды набрали по шесть очков и лидируют в таблице.
В других матчах "Кулагер" со счетом 5:1 победил "Актобе", а "Арлан" оказался сильнее "Бейбарыса" - 3:1.