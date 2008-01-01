"Номад" разгромил "Алтай-Торпедо" и взял реванш за стартовое поражение в чемпионате Казахстана

После двух матчей определились две команды со стопроцентным результатом.

Фото: ХК "Номад" ©
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Номад - Алтай-Торпедо 8:1

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В чемпионате Казахстана по хоккею прошли вторые матчи стартового тура. Так, столичный "Номад" сумел взять реванш за поражение по буллитам у "Алтая-Торпедо", передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором матче "Номад" было не остановить. При этом счет открыл "Алтай-Торпедо" - на второй минуте отличился Павел Скуматов. Но до перерыва Алексей Зубов, а затем Максим Мухаметов вывели вперед команду из Нур-Султана. 

А вот второй период торпедовцы провалили полностью - "Номад" забил пять безответных шайб. Еще одну добавили в третьем периоде, как итог - крупная победа - 8:1. 

Вторые победы одержали "Торпедо" и "Иртыш". Павлодарцы со счетом 2:0 победили ХК "Алматы", а "Торпедо" разгромило "Снежных Барсов" - 8:3. Именно эти две команды набрали по шесть очков и лидируют в таблице.

В других матчах "Кулагер" со счетом 5:1 победил "Актобе", а "Арлан" оказался сильнее "Бейбарыса" - 3:1.
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