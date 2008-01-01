"Сарыарка" назначила нового главного тренера

Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка
" назначил нового главного тренера. Им стал российский тренер Александр Соколов
, уже работавший с командой несколько лет назад, передает корреспондент Vesti.kz
.
Как сообщает официальный сайт
клуба, тренерскую карьеру 63-летний специалист начал в 1995 году.
В сезоне 1998/1999 под его руководством "Нефтехимик" вышел в плей-офф чемпионата Суперлиги. В дальнейшем в основном являлся главным тренером клубов ВХЛ и МХЛ - молодежного клуба из Нижнекамска "Реактор" (2005/2006, 2009-2012, 2013-2017), кирово-чепецкой "Олимпии" (2006/2007), лениногорского "Нефтяника" (2008/2009), пензенского "Дизеля" (2012/2013), штаб карагандинской "Сарыарки" Соколов возглавлял в сезоне 2017/2018. С 2018 года был главным тренером самарского "ЦСК ВВС".
В августе 2020 Соколов вернулся в Караганду и возглавил молодежку "Сарыарки" - "Кыран".
Добавим, что в конце сентября "Сарыарку" покинул
другой российский тренер Руслан Сулейманов.