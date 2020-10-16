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"Барыс" и "Ак Барс" спасут исчезающий вид животного

Оба клуба стали участниками специальной программы ПРООН.

"Барыс" и "Ак Барс" спасут исчезающий вид животного
Фото: Natworld.info ©
Новости спорта Хоккей
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Хоккейные матчи между "Ак Барсом" и "Барысом" будут посвящены проблеме сокращения популяции снежных барсов, сообщил на своем сайте казахстанский клуб.

Первая очная игра команд в сезоне КХЛ 2020/21 состоится в Казани 16 октября. 23 октября - в Международный день снежного барса - команды сыграют уже в Нур-Султане.

Сотрудничество двух клубов направлено на привлечение внимания к проблеме исчезающего вида и сбор средств для изучения популяции снежных барсов.

16 октября в "Татнефть Арене" будут организованы тематические активности: в фойе появится специальная фотозона, во время матча можно будет внести пожертвование заповеднику, болельщики получат головные уборы в виде барсов, а на форму команд нанесут специальный шеврон.

"Барыс" сотрудничает с ПРООН Казахстан (Программа развития Организации Объединенных Наций в Казахстане) и в течение трех лет проводит "День защиты снежного барса" на домашних матчах клуба. ПРООН при участии "Барыса" планирует применять спутниковые передатчики в виде ошейника для сбора информации об экологическом состоянии и путях миграции снежных барсов.

Добавим, что матч регулярного сезона КХЛ между "Ак Барсом" и "Барысом" пройдет 16 октября и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ
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