"Барыс" и "Ак Барс" спасут исчезающий вид животного

Хоккейные матчи между "Ак Барсом
" и "Барысом
" будут посвящены проблеме сокращения популяции снежных барсов, сообщил на своем сайте
казахстанский клуб.
Первая очная игра команд в сезоне КХЛ 2020/21 состоится в Казани 16 октября. 23 октября - в Международный день снежного барса - команды сыграют уже в Нур-Султане.
Сотрудничество двух клубов направлено на привлечение внимания к проблеме исчезающего вида и сбор средств для изучения популяции снежных барсов.
16 октября в "Татнефть Арене" будут организованы тематические активности: в фойе появится специальная фотозона, во время матча можно будет внести пожертвование заповеднику, болельщики получат головные уборы в виде барсов, а на форму команд нанесут специальный шеврон.
"Барыс" сотрудничает с ПРООН Казахстан (Программа развития Организации Объединенных Наций в Казахстане) и в течение трех лет проводит "День защиты снежного барса" на домашних матчах клуба. ПРООН при участии "Барыса" планирует применять спутниковые передатчики в виде ошейника для сбора информации об экологическом состоянии и путях миграции снежных барсов.
Добавим, что матч регулярного сезона КХЛ между "Ак Барсом" и "Барысом" пройдет 16 октября и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
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