Будет третья победа? Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ против лидера конференции

Казахстанская команда идет на серии из двух побед на выезде подряд.

Фото: ХК "Барыс" ©
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Ак Барс - Барыс

Турнирная таблица
16 октября казахстанский "Барыс" сыграет на выезде против казанского "Ак Барса" в матче регулярного сезона КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Казани, начало игры - в 22:30 во времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

"Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 играх. При этом из-за пандемии команда пропустила две недели, поэтому сыграла на 5-6 матчей меньше остальных клубов. "Ак Барс" является одним из лидеров Восточной конференции. Казанцы вместе с "Автомобилистом" и "Авангардом" набрали по 25 очков.

Для подопечных Юрия Михайлиса это будет третий матч выездной серии. В двух предыдущих клуб одержал две волевые победы. Сначала в овертайме был обыгран "Салават Юлаев" (3:2), затем в Москве повержен "Спартак" (3:2).

Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс" >>>>>>>>
Метки:
Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ
Хоккей
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Сегодня 10:36
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