Будет третья победа? Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ против лидера конференции

16 октября казахстанский "Барыс
" сыграет на выезде против казанского "Ак Барса
" в матче регулярного сезона КХЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Казани, начало игры - в 22:30 во времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
"Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 играх. При этом из-за пандемии команда пропустила две недели, поэтому сыграла на 5-6 матчей меньше остальных клубов. "Ак Барс" является одним из лидеров Восточной конференции. Казанцы вместе с "Автомобилистом" и "Авангардом" набрали по 25 очков.
Для подопечных Юрия Михайлиса это будет третий матч выездной серии. В двух предыдущих клуб одержал две волевые победы. Сначала в овертайме был обыгран
"Салават Юлаев" (3:2), затем в Москве повержен
"Спартак" (3:2).
Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс" >>>>>>>>